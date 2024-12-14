Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал DAZN, в последнее время все спортивно-боксерское сообщество активно обсуждает исход грядущей схватки британца и украинского «абсолюта», и в стороне от подобных прений не остался и легендарный ветеран-профессионал Майк «Железный» Тайсон.

Исходя из слов ветерана бокса, в повторном поединке он не против, чтобы Александр Усик одолел Тайсона Фьюри, поскольку украинский боксер этого достоин, так как по праву считается лучшим бойцом планеты в супертяжелой весовой категории.

Однако, «Железный Майк», все же, отдаст предпочтение «Цыганскому королю» по нижеуказанной причине:

Я хочу, чтобы Фьюри его [Усика] победил. Почему? Потому что я его фанат. Потому что его отец дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас.

Ранее наш информационный портал писал о том, что экс-чемпион Бриггс называл фактор, из-за которого может состояться третий бой между Усиком и Фьюри.