Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Українського футболу», Сергей Борецкий, являющийся первым наставником игрока сборной Украины и британского «Арсенала» Александра Зинченко, объяснил, что помешало нашему соотечественнику стать частью российской национальной команды.

Исходя из вспоминаний Борецкого, Зинченко общался с тренером относительно данного неоднозначного вопросу в вышеописанный период. Впрочем, у украинского легионера не возникало мыслей когда-либо играть за национальную сборную РФ: Зинченко уверял в готовности даже уйти из «Уфы» в аренду, только бы на него больше не давили и не ставили условия, принуждая к получению российского гражданства.

В частности, по словам первого наставника, Александр всегда четко проговаривал, судя по всему, россиянам:

…У него родина одна — Украина. Не хочу его как-то восхвалять, я просто пересказываю наш разговор, поскольку люблю правду.

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