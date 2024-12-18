Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт главы генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейха, за ходом субботней схватки Александра Усика и Тайсона Фьюри, впервые за всю историю бокса, будет «наблюдать» судья, функционирующий на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Исходя из слов Турки Аль аш-Шейх, такое нововведение решили внедрить потому, что ИИ-судья сможет вынести решение, избежав влияния каких-либо предубеждений или человеческих ошибок/фактора.

Саудовский чиновник добавил, что долгожданный бой станет, в том числе, новаторским экспериментом, результат которого не должен повлиять на официальную статистику.

Турки Аль аш-Шейх резюмировал:

[ИИ-судья] дебютирует во время крупнейшего поединка века #Usyk2Fury 21 декабря. Не пропустите историю в процессе ее формирования.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Майк Тайсон проговаривался, за кого будет болеть во время реванша Усика и Фьюри.