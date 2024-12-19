Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт FIFA, сборной Украины удалось сохранить прежнее место, поскольку подопечные Сергея Реброва смогли накопить в активе более 1 550 баллов, уступив Эквадору (1 560,13 балла), и оставив позади Австралию (1 544,15 балла).

Если провести сравнение с предыдущим аналогичным перечнем успешности, топ-10 значительных изменений не произошло — лидерство принадлежит Аргентине. В частности, FIFA-рейтинг, по состоянию на 19 декабря, выглядит нижеуказанным образом:

первое место у Аргентины с 1 867,25 балла;

второе — у Франции с 1 859,78 балла;

третье — у Испании с 1 853,27 балла;

четвертое — у Великобритании с 1 813,81 балла;

пятое — у Бразилии с 1 775,85 балла;

шестое — у Португалии с 1 756,12 балла;

седьмое — у Нидерландов с 1 747,55 балла;

восьмое — у Бельгии с 1 740,62 балла;

девятое — у Италии с 1 731,51 балла;

десятое — у Германии с 1 703,79 балла;

и двадцать пятое — у Украины с 1 554,94 балла.

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