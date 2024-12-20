Как информирует «НБН» со ссылкой на материал NV, чемпион WBC International в средней весовой категории Федор Черкашин раскрыл, как минимум, одно уязвимое место Александра Усика.

Исходя из слов Черкашина, средняя часть тела является неочевидным слабым местом Усика, и в бою против такого массивного соперника, как Тайсон Фьюри, эта сторона может стать уязвимой зоной — наш спортсмен предпочитает поднимать руки для защиты головы, раскрывая корпус для ударов. Впрочем, высокая степень подвижности и уровень выносливости, скорее всего, позволят Усику минимизировать «британскую» угрозу, вопреки значительной силе «Цыганского короля» в клинче.

Кроме того, по мнению Черкашина, Фьюри, вероятно, во второй схватке воспользуется тактикой агрессивного и грязного бокса, проверенной на бойцах с лучшей техникой и скоростью: британец может активнее переходить в клинчи, бить локтями и наклонять голову, стремясь дезориентировать Усика.

Украинский чемпион резюмировал:

[Но] Александр может удивить более активной атакой на корпус, что поможет ослабить движения Тайсона. В реванше будет меньше разведки и больше жесткого бокса с обеих сторон.

Ранее мы писали о том, что повторный бой между Усиком и Фьюри будет судить ИИ-рефери.