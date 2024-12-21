Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала Fight Hub TV, 48-летний экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко высказал собственное мнение, касающееся исхода и победителя боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Исходя из слов младшего Кличко, субботний ночной бой является серьезным вызовом для указанных бойцов, потому имеет смысл заранее сделать предсказания перед проведением схватки [видимо, пока не помешали эмоции].
Экс-чемпион подчеркнул — недавно он впервые увидел Александра после продолжительного перерыва, и рассмотрел, «на каком позитиве» Усик сейчас. В частности, энергетика украинца достигла безумных пределов, и на этой волне, «Усик переедет Тайсона Фьюри».
Владимир Кличко резюмировал:
Это мое желание и предсказание. Победит ли Усик нокаутом? Он уже почти это сделал в первом поединке.
Ранее мы подробно писали о прогнозах относительно реванша Усик vs. Фьюри.
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