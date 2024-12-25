Как информирует «НБН» со ссылкой на материал известного футбольного издания Goal, стало известно, кто попал в обновленный рейтинг футболистов, претендующих на награждение «Золотым мячом».

В частности, первое место, предсказуемо, досталось вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаха, забившему 20 голов в течение нынешнего сезона.

На втором — бразильский вингер «Реал-Мадрид» Винисиус Жуниор, а на третьем — его партнер по нацсборной — Рафинья (выступаем за «Барселону»).

В целом, перечень первых пятнадцати претендентов на награждение «Золотым мячом-2025» выглядит нижеуказанным образом:

первое место — у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля»;

второе — у Винисиуса Жуниора из «Реал-Мадрид»;

третье — у Рафиньи из «Барселоны»;

четвертое — у Джамала Мусиалы из «Баварии»;

пятое — у Роберта Левандовски из «Барселоны»;

шестое — у Ламина Ямала из «Барселоны»;

седьмое — у Килиана Мбаппе из «Реал-Мадрид»;

восьмое — у Гарри Кейна из «Баварии»;

девятое — у Коула Палмера из «Челси»;

десятое — у Флориана Вирца из «Байера»;

одиннадцатое — у Эрлинга Холанда из «Манчестер-Сити»;

двенадцатое — у Джуда Беллингема из «Реал-Мадрид»;

тринадцатое — у Антуана Гризманна из «Атлетико»;

четырнадцатое — у Букайо Сака из «Арсенала»;

пятнадцатое у Виктора Дьокереша из «Спортинга».

Ранее мы писали о том, что FIFA показывала обновленный рейтинг национальных сборных.