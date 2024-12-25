Как информирует «НБН» со ссылкой на материал известного футбольного издания Goal, стало известно, кто попал в обновленный рейтинг футболистов, претендующих на награждение «Золотым мячом».
В частности, первое место, предсказуемо, досталось вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаха, забившему 20 голов в течение нынешнего сезона.
На втором — бразильский вингер «Реал-Мадрид» Винисиус Жуниор, а на третьем — его партнер по нацсборной — Рафинья (выступаем за «Барселону»).
В целом, перечень первых пятнадцати претендентов на награждение «Золотым мячом-2025» выглядит нижеуказанным образом:
- первое место — у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля»;
- второе — у Винисиуса Жуниора из «Реал-Мадрид»;
- третье — у Рафиньи из «Барселоны»;
- четвертое — у Джамала Мусиалы из «Баварии»;
- пятое — у Роберта Левандовски из «Барселоны»;
- шестое — у Ламина Ямала из «Барселоны»;
- седьмое — у Килиана Мбаппе из «Реал-Мадрид»;
- восьмое — у Гарри Кейна из «Баварии»;
- девятое — у Коула Палмера из «Челси»;
- десятое — у Флориана Вирца из «Байера»;
- одиннадцатое — у Эрлинга Холанда из «Манчестер-Сити»;
- двенадцатое — у Джуда Беллингема из «Реал-Мадрид»;
- тринадцатое — у Антуана Гризманна из «Атлетико»;
- четырнадцатое — у Букайо Сака из «Арсенала»;
- пятнадцатое у Виктора Дьокереша из «Спортинга».
Ранее мы писали о том, что FIFA показывала обновленный рейтинг национальных сборных.
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