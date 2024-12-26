Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала YSM Sports Media, известный американский тренер Андрэ Розье высказался о триумфальной победе обладателя титулов WBC, WBO, WBA в «хевивейте» Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бое-реванше.

Исходя из слов специалиста, Фьюри не смог раскрыть свои сильные стороны во второй схватке с Усиком, и потому присуждение победы украинцу абсолютно обоснованно, вопреки некоторым возмущениям британцы.

Впрочем, Розье добавил — субботне-воскресный бой был чуть менее захватывающим, чем фиксировалось в первой схватке. Кроме того, гуру бокса не понимает, что происходило в течение второго боя с «Цыганским королем» — Фьюри мог воспользоваться тем, что является более габаритным «парнем», подавляя Усика весь поединок весом, — «и таким образом выиграть».

Розье резюмировал:

Я не знаю, о чем он думал. Возможно, ему пора завершить карьеру. Усик делал то, что должен был делать, а Фьюри — нет.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Леннокс Льюис комментировал решение судей о победе Усика в реванше с Фьюри.