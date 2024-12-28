Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ESPN, звездный игрок саудовского «Аль-Насра» и нацсборной Португалии Криштиану Роналду полагает — нападающего «Реал-Мадрид» Винисиуса несправедливо обделили наградой «Золотой мяч» в 2024 году.

В частности, выступая на церемонии Globe Soccer Awards в пятницу, Роналду высказался — бразилец больше заслуживал награждения, поскольку Родриго Эрнандес Касканте, более известный как Родри из «Манчестер-Сити», добился меньших, хоть и значительных успехов.

Исходя из эмоциональных слов Роналду, то, что Винисиусу не достался «Золотой мяч», является некоторой несправедливостью. Жюри отдало награду Родри, который, несомненно, тоже мог на нее претендовать, однако, в приоритете, титул лучшего игрока года должны были присвоить Винисиусу, так как именно «он выиграл Лигу Чемпионов, и забил в финале».

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты показывали топ-15 претендентов на Золотой мяч-2025.