Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт бывшего чемпиона мира Тони Беллью, боксер с наиболее сильным ударом, то есть идеальный «панчер» в истории этого вида спорта — легендарный американский боец Джордж Форман, выступавший в супертяжелой весовой категории.

Исходя из слов Белью, именно Форман является тем самым «величайшим панчером», которого когда-либо видел бокс, поскольку эьтот боец неоднократно отправлял в нокаут «живых легенд». В частности, Форман отличался высокоуровневой силой, и регулярно ее демонстрировал, что можно рассмотреть на видео ниже:

Следует напомнить, что «панчеры» используют стиль боксирования, позволяющий удерживать противника на средней дистанции во время поединка, одновременно прибегая к комбинированию уникальной техники и усиленным ударам, тем самым стремясь нокаутировать соперника серией, а иногда даже лишь одним «контактом».

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