Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Трибуны», руководство «Украинской Премьер-Лиги» (УПЛ) высказалось о вышеописанном заявлении львовских «Карпат» и «Руха».

Исходя из слов высокопоставленных отечественных функционеров, в УПЛ не поступало никаких предварительных уведомлений о подобных планах львовских клубов, включая обоснование таких запросов к футбольным чиновникам, напрямую касающихся урегулирования данного неоднозначного вопроса.

Комментарий УПЛ выглядит нижеуказанным образом:

…Мы не получили ни одного официального обращения от клубов в адрес «Украинской Премьер-Лиги» относительно информации на сайтах ФК «Карпаты» и ФК «Рух» о намерениях объединиться по завершении сезона-2024/25.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в «Ла Лиге» объясняли исключение Ольмо и Виктора из списка игроков «Барселоны» в новом сезоне.