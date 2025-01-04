Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Marca, судя по всему, Винисиуса Джуниора дисквалифицируют на меньшее количество игр за вышеописанное получение «красной карточки» в перенесенном матче 12 этапа «Ла Лиги».

В частности, руководство «Ла Лиги» намеревалось более жестко наказать Винисиуса, исключив футболиста из 4 матчей, однако, если провокационные действия македонского голкипера переоценят, ответные меры бразильца станут классифицировать не как проявление открытой агрессии.

С учетом всего указанного, Винисиус, вероятно, не выйдет «на поле» в 2 последующих играх, но сможет выступить в финале Суперкубка Испании, который состоится в воскресенье, 12 января, если, конечно, «Реал-Мадрид» одолеет «Мальорку» в четверг, 9 января.

Ранее мы писали о том, как в «Ла Лиге» объясняли исключение Ольмо и Виктора из списка игроков «Барселоны» в новом сезоне.