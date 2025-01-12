Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «Трибуны», бывший крайний полузащитник «Полесья-Житомир» конголезец Бени Макуана пожаловался — в этом украинском клубе у него неоднократно забирали паспорт.

Исходя из слов Макуана, слухи о вышеописанных неадекватных действиях абсолютно правдивы — руководство «Полесья» отбирало у легионера паспорт на несколько дней, тем самым травмировав футболиста психологически. В частности, конголезец даже намерен подать соответствующую жалобу в суд.

Макуана подчеркнул, что достаточно многим пожертвовал ради команды «Полесья-Житомир», однако, «как это бывает в футболе», вице-президент клуба [по сведениям экс-журналиста Игоря Бурбаса, речь идет о Владимире Тесле] повел себя непредсказуемо, и, в целом, «довольно плохо», поскольку сказал, что, «не собирается отдавать мне мой паспорт обратно».

Отметим, что вследствие данных причин, полузащитник «едва ли не на неделю задержался в Украине», но уже смог вернуться на Родину.

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