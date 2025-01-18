Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания «Komanda», по мнению промоутера экс-чемпиона Тайсона Фьюри, Фрэнка Уоррена, действующий чемпион WBC/WBO/WBA/IBO в «хевивейте» Александр Усик вряд ли намерен повторять пройденное, то есть возвращаться к поединкам в более легкой весовой категории.

Исходя из слов Уоррена, Усик не стремится этого делать по достаточно весомой причине — украинец перед боем с Фьюри нарастил характеристики и габариты, потому промоутер полагает:

Стоит только посмотреть на его размер — этого не произойдет.

Кроме того, «рекламный агент» уверен — Усик станет боксировать против победителя схватки Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера за титул IBF, поскольку триумфатор станет наиболее прибыльным соперником для нашего боксера:

Это победитель этого боя [следующий противник Усика]. Большой бой… Александр сказал мне в минувшие выходные, что будет сражаться с победителем поединка Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера [состоится 22 февраля], чтобы второй раз стать абсолютным чемпионом мира в «хевивейте».

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