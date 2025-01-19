Как информирует «НБН» со ссылкой на материал тематического портала Football-Espana, атакующий полузащитник клуба «Барселона» Педро Гонсалес Лопес, более известный как «Педри», высказал свое мнение, касающееся борьбы за достижение лидерства в Ла Лиге.

Исходя из слов Педри, которые учел негативный опыт 20 этапа чемпионата Испании, когда «Барселона» смогла лишь сыграть вничью с «Хетафе» со счетом 1 к 1: каталонцам, вероятно, придется пересмотреть свое отношение к активности и тактике на матчах.

В частности, полузащитник подчеркнул — игрокам необходимо стать практически идеальными, чтобы выиграть все оставшиеся встречи для восстановления утраченной позиции в таблице Ла Лиги.

Педри оценил неважный результат предыдущего матча, акцентировав:

Всегда сложно играть против «Хетафе», потому что они защищаются низким блоком. Это сложно. Но нам следовало лучше защищать свое преимущество, и лучше реализовывать свои шансы.

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