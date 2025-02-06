Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику Kamuyu Aydınlatma Platformu, стал известен ряд финансовых деталей, напрямую касающихся сделок украинских экс-футболистов «Шахтер-Донецк» Александра Зубкова и Даниила Сикана, которые перешли в турецкий «Трабзонспор».

В частности, на аналитическом онлайн-ресурсе Kamuyu Aydınlatma Platformu, позволяющем компаниям, фондовым биржам и прочим участникам рынка размещать официальные сообщения и финансовые отчеты в электронной форме, появились сведения, относящиеся к потенциальным доходам указанных украинских легионеров.

В частности, Зубкову удалось подписать 4,5-летний контракт с турецким клубом, в соответствии с которым нашему футболисту будут начислять по 1,45 млн евро ежесезонно. При этом, размер агентской комиссии составит не более 4,4 процента от суммы заработной платы футболиста (без учета налогообложения).

Сикан также смог подписать контракт с ФК «Трабзонспор» на идентичный период, однако будет зарабатывать немного меньше — 1 млн евро за сезон, и отчисления агенту составят 5 процентов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Маркевич перечислял ключевые причины провала «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках.