Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала BoxingKingMedia, по прогнозированию Александра Красюка, являющегося промоутером чемпиона WBC/WBO/WBA/IBO в супертяжелой весовой категории Александра Усика, в возможном бое бывшего чемпиона Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри, исход схватки не является однозначным.

Исходя из слов Красюка, в потенциальном бою шансы бойцов составят 50% на 50%. Объясняется такое неоднозначное предвидение тем, что хотя Джошуа и проиграл Дюбуа, Эй Джею [Энтони] пока рано уходить «на пенсию» из бокса.

В частности, промоутер Усика поговорил с Джошуа на церемонии The Ring, и увидел подтверждение тому, что в сердце Эй Джея «по-прежнему пылает огонь», и это можно было рассмотреть в его глазах, поняв искренность:

И если у такого парня, как он, горит огонь в груди, то ничто его не остановит.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Майк Тайсон рассказал, намерен ли вернуться в бокс, и когда планирует начать тренировки.