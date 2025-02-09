Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал SecondsOut, по мнению Раса Анбера, являющегося катменом (специалистом, занимающимся подготовкой организма бойца к телесным повреждениям в ринге) обладателя титулов WBC/WBA/WBO/IBO в «хевивейте» Александра Усика (23-0, 14 КО), нашему чемпиону лучше не понижать текущую весовую категорию.

Исходя из слов Анбера, он бы никогда не посоветовал Усику возвращаться в «крузервейт» (категория в боксе между полутяжелым и тяжелым весом), так как после правильного набора массы, и, соответственно, перехода в более высокую категорию, благоприятный «спуск» ниже фактически невозможен.

Катмен уверен, что не существует ни единого «поднявшегося» в категории боксера, достигшего громких результатов, и после обратного «спуска» в весе, добившегося каких-либо идентичных успехов.

Анбер добавил — Усик сейчас находится на этапе, на котором ему уже нечего обретать, а можно лишь утратить титулы:

…Все его наследие, все, чего он достиг — все на кону против всех этих молодых бойцов, которые готовы на все, чтобы получить отличное вознаграждение и, возможно, воспользоваться шансом на большой выигрыш.

Ранее мы писали о том, как промоутер Усика оценивал шансы на победу Джошуа в бою против Фьюри.