Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «ТаТоТаке», увольнение Владимира Тесли из «Полесья-Житомир», судя по всему, не спровоцировано появлением информации от «Украинской Ассоциации Футбола» (УАФ) относительно инициирования расследования вероятной попытки подкупа арбитра неназванным спортивным функционером.

Исходя из слов Спиваковского, единственный факт — Владимир Тесля больше не является работником «Полесья-Житомир», в частности, именно так распорядился президент данного клуба. Кроме того, Комитетом по этике и честной игре УАФ начато рассмотрение одного из «кейсов» (дел), касающегося осуществления подкупа судьи представителем неуказанного клуба.

Согласно информации, которой располагает журналист, речь идет не о «Полесье-Житомир», и, соответственно, в отношении неизвестного функционера/топ-менеджера, пока только сформировалось подозрение, без обоснованной уверенности в даче взятки арбитру, и надлежащая «работа продолжается».

Спиваковский акцентировал:

…Этот функционер не Владимир Тесля, поэтому эти события никак не связаны одно с другим.

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