Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала FightHype, по мнению бывшего чемпиона Роя Джонса, Денис Беринчик (19-1/9 КО) несколько недооценил потенциал Кейшона Дэвиса (13-0/9 КО) во вчерашнем поединке за пояс WBO в легкой весовой категории.

Исходя из слов Джонса, Кейшон оправдал свои пафосные заявления, сделанные в преддверии поединка, и касающиеся того — он обязательно попытается оказаться тем, кем себя выставляет, — бойцом, имеющим наработанные навыки в различных стилях бокса, и, вполне способным «остановить» Беринчика в любом раунде.

Кроме того, экс-чемпион добавил — Беринчику попросту не смог что-либо противопоставить Дэвису, так как украинец «реально» не располагал большой силой. Впрочем, Денис действительно стремился прибегнуть ко всем доступным возможностям, но, в итоге, превратил бой «в грубую драку», чем и воспользовался американец.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Усик перечислял потенциальных соперников в следующих поединках.