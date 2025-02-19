Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), председатель комитета арбитров данной организации Екатерина Монзуль высказалась об итогах вышеописанного учебно-тренировочного сбора судей и их помощников.

Исходя из слов Монзуль, февральские сборы стали ключевым этапом переподготовки арбитров в преддверие возобновления сезона 2024/2025. В частности, УАФ смогла достичь ключевой цели — обеспечения единого понимания правил и инструкций, определяющих стандартизацию УЕФА и ФИФА.

Спортивный функционер добавила — украинские арбитры отличаются высоким уровнем подготовки, что стало возможно благодаря получению необходимых наставлений, рекомендаций по сохранению физической формы, а также регулярной обратной связи, позволяющими постоянно «развиваться и совершенствовать судейство».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Арройо называл главные цели, которых намерен достичь в «Шахтер-Донецк».