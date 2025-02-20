Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт профильного издания The Ring, по мнению Хирна, данный рейтинг возглавляет первая схватка абсолютной чемпионки мира в первой полусредней весовой категории Кэти Тейлор (24-1/6 КО) с обладательницей поясов IBO/WBO в полулегкой весовой категории Амандой Серрано (46-3-1/30 КО), состоявшаяся в апреле 2022 года.

Также, в рейтинге британского промоутера оказались сразу 2 поединка, в которых участвовали украинские боксеры, и, в целом, оставшиеся позиции лучшей «пятерки» выглядят нижеуказанным образом:

на втором месте первый бой Микки Уорда против Артуро Гатти (прошел в мае 2002 года) — победил Уорд, в соответствии с решением большей части судей (MD 10);

на третьем месте бой Энтони Джошуа против Владимира Кличко (прошел в апреле 2017 года) — украинца победил Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде (TKO 11);

на четвертом месте первый бой Александра Усика против Тайсона Фьюри (прошел в мае 2024 года) — победа досталась украинцу согласно раздельному решению судейской коллегии (SD 12);

на пятом месте бой Майкла Броуди против Ин Чжин Чи (прошел в октябре 2003 года) — судьи вынесли вердикт о ничьей (D-MD 12).

Ранее мы писали о том, как бывший чемпион Рой Джонс высказывался о причинах поражения Беринчика.