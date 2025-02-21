Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт спортивного журналиста FabrizioRomano, по итогам вышеописанного «отбора» стало известно, какие футбольные клубы столкнутся «на поле» в новом этапе Лиги Европы.

В частности, пары одной восьмой финала указанного еврокубка совпали нижеуказанным образом:

чешская «Виктория» схлестнется с итальянским «Лацио»;

норвежский «Буде-Глимт» — с греческим «Олимпиакосом»;

голландский «Аякс» — с немецким «Айнтрахт-Франкфурт»;

голландский «АЗ-Алкмаар» — с британским «Тоттенхэм-Хотспур»;

испанский «Реал-Сосьедад» — с британским «Манчестер-Юнайтед»;

румынская «Стяуа» — с французским «Лионом»;

турецкий «Фенербахче» — с шотландским «Рейнджерсом»;

итальянская «Рома» — с испанским «Атлетик-Бильбао».

Следует отметиться, что грядущий турнир будет проходить в рамках сетки, распределяющей потенциальных соперников в 1/8 (6 и 13 марта), 1/25 (10 и 17 апреля) и 1/2 финалов (1 и 8 мая).

При этом, проведение финала запланировано на 21 мая, на стадионе «Сан-Мамес» в испанском Бильбао.

Фото — x.com/FabrizioRomano

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