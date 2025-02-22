Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SkySports, от Фрэнка Уоррена, являющегося промоутером чемпиона IBF в супертяжелой весовой категории Даниэля Дюбуа (22-2/21 KO), прозвучало пояснение — его подопечный вынужденно снялся с боя против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (35-3/23 KO).

Исходя из слов Уоррена, Дюбуа очень расстроен и разочарован такой отменой поединка. Впрочем, причина уважительна — накануне, 21 февраля, состояние здоровья Даниэля существенно ухудшилось, и болезнь начала прогрессировать.

Промоутер эмоционально добавил — боксеру пришлось «очень дорого» заплатить за интенсивную подготовку к схватке в своем тренировочном лагере, и если перед предыдущим боем Дюбуа лишь подхватил «небольшую ангину», то сейчас диагноз неизвестен.

Уоррен подчеркнул:

Врач Британского боксерского совета контроля сказал, что он [Дюбуа] не может боксировать.

Ранее наш информационный портал писал о том, что промоутер Хирн рассказывал, какие поединки считает лучшими в современной истории бокса.