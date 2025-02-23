Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт спортивного инсайдера Николо Скира, топ-менеджмент мадридского клуба предложит футболисту пролонгацию коммерческого договора еще на один сезон, до лета 2026 года.

Кроме того, 40-летний хорват Модрич и сам согласен продолжать играть за «Реал-Мадрид», так как мечтает выступить на ЧМ-2026.

Следует напомнить, что Модрич выступает в составе «Реал-Мадрид» с августа 2012 года, после перехода из британского «Тоттенхэм-Хотспур» за 35 млн евро (сейчас аналитики Transfermarkt оценивают игрока только в 5 млн евро). Также, в течение сезона 2024/2025, Лука отметился 3 голами и 6 результативными передачами в 38 матчах, а суммарно провел в составе «сливочных» 573 игры, завоевав 28 трофеев.

Ранее наш информационный портал писал о том, что журналист называл парные команды 1/8 финала Лиги Европы.