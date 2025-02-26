Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Manouk Akopyan, экс-чемпион мира в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик (20-2/16 КО) не намерен завершать карьеру в боксе, и раздумывает о проведении новых боев.

Исходя из слов Гвоздика, он не против схлестнуться с «лучшими бойцами», которыми считает россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, «недоступных» на данном этапе, но нацеленных на проведение «еще одного», третьего поединка. Также, украинец готов к идентичным встречам с американцем Дэвидом Бенавидесом и кубинцем Дэвидом Морреллем, так как именно они сейчас, — «самые большие имена».

Кроме того, экс-чемпион раскрыл, как бой станет исполнением его мечты:

Теперь у нас есть Каллум Смит, который стал чемпионом мира. Это то, что я хочу иметь. Я готов либо провести пару боев, прежде чем это произойдет, либо перейти прямо к Каллуму Смиту. Поэтому я открыт к любым вызовам.

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