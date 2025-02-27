Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале журналиста Игоря Бурбаса «BurBuzz», руководство львовских «Карпат» решило прервать сотрудничество с вышеописанным топ-менеджером Олегом Авдышем.

Как стало известно, Авдыш попросту отказался возвращаться в Украину после проведения тренировочных сборов «Карпаты-Львов» на территории Турции.

В соответствии с лаконичной информацией Бурбаса, львовский клуб несколько несвоевременно принял такое решение, поскольку увольнение произошло лишь после завершения зарубежных сборов команды.

При этом, в львовский «Карпатах» пока официально не прокомментировали неоднозначность ситуации, а профиль функционера до сих пор не удален, и присутствует на официальном странице клуба, что можно рассмотреть ниже:

Фото — fckarpaty.org.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что инсайдер выяснял, на какой срок руководство «Реал-Мадрид» намерено пролонгировать контракт с Модричем.