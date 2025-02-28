Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, обнародованную на официальной странице WBO, бывшему чемпиону «легкого дивизиона», украинскому боксеру Денису Беринчику (19-1/9 КО) в данном списке досталась лишь пятая позиция.
Топовая «десятка» WBO в легкой весовой категории выглядит таким образом:
- вне рейтинга — американский чемпион Кейшон Дэвис (14 февраля отобрал титул у Беринчика);
- первое место — у Рэймонда Мураталлы (из Соединенных Штатов Америки);
- второе — у Сэма Ноукса (из Великобритании);
- третье — у Заура Абдуллаева (из Армении);
- четвертое — у Кристофера Муафо (из Камеруна);
- пятое — у Дениса Беринчика (из нашей страны);
- шестое — у Шерифа Куэйа (из Ганы);
- седьмое — у Габриэля Флореса-младшего (из Соединенных Штатов Америки);
- восьмое — у Хосе Матиаса Ромеро (из Аргентины);
- девятое — Энди Круса (с острова Куба);
- десятое — у Абдуллы Мейсона (из Соединенных Штатов Америки).
Ранее мы писали о том, что Гвоздик перечислял соперников, с которыми бы хотел встретиться в ринге.
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