Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, обнародованную на официальной странице WBO, бывшему чемпиону «легкого дивизиона», украинскому боксеру Денису Беринчику (19-1/9 КО) в данном списке досталась лишь пятая позиция.

Топовая «десятка» WBO в легкой весовой категории выглядит таким образом:

вне рейтинга — американский чемпион Кейшон Дэвис (14 февраля отобрал титул у Беринчика);

первое место — у Рэймонда Мураталлы (из Соединенных Штатов Америки);

второе — у Сэма Ноукса (из Великобритании);

третье — у Заура Абдуллаева (из Армении);

четвертое — у Кристофера Муафо (из Камеруна);

пятое — у Дениса Беринчика (из нашей страны);

шестое — у Шерифа Куэйа (из Ганы);

седьмое — у Габриэля Флореса-младшего (из Соединенных Штатов Америки);

восьмое — у Хосе Матиаса Ромеро (из Аргентины);

девятое — Энди Круса (с острова Куба);

десятое — у Абдуллы Мейсона (из Соединенных Штатов Америки).

Ранее мы писали о том, что Гвоздик перечислял соперников, с которыми бы хотел встретиться в ринге.