Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные польским изданием Meczyki, топ-менеджмент «Шахтер-Донецк» весьма заинтересована в приобретении 20-летнего опорного полузащитника «Легия-Варшава» и нацсборной Польши по футболу Макси Ойеделе.

Как стало известно, одним из условий контракта Ойеделе и «Легия-Варшава» предусмотрена сумма выкупа в 6 млн евро, и руководство «Шахтер-Донецк» якобы не против отчислить подобные немалые средства ради обретения игрока.

В издании отмечают — процесс переговоров, касающийся осуществления трансфера, все еще продолжается, и достоверно малоизвестно, намерен ли хавбек перейти в состав «Шахтера».

Следует напомнить, что в октябре прошлого года Ойеделе дебютировал за национальную сборную Польши в матче Лиги Наций против Португалии, а в течение сезона 2024/2025 игрок выступил в 21 матчах на клубном уровне, отметившись лишь одной результативной передачей («ассистом»), то есть не забил голов самостоятельно.

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