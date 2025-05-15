Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал FightHubTV, от промоутера Джейка Пола, Накиса Бидариана, прозвучало заявление — украинский чемпион мира по версиям WBC/WBA/WBO/IBO в супертяжелой весовой категории Александр Усик не против провести бой с указанным любителем-видеоблогером.

Исходя из лаконичных слов Бидариана, дело касается грядущей схватки «в клетке» по правилам смешанных боевых искусств (единоборств) MMA.

Промоутер Пола подчеркнул — Усик многократно бросал вызов Джейка в MMA. Кроме того, за кулисами команда украинца плотно контактировала по этому поводу с американцами, и уверяла о желании провести бой не позднее 2026 года, с чем согласен Бидариан.

При этом, сам Джейк Пол отмечал — он намерен попробовать свои силы «в клетке», а среди потенциальных соперников указывал на Александра Усика, Томми Фьюри (младший брат Тайсона Фьюри) и экс-звезду UFC Нэйта Диаса.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Фьюри-младший вызывал Джейка Пола на второй поединок.