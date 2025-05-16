Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «Українського футболу», ключевой наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал, как изменится состав команды перед дебютом в «Украинской Премьер-Лиге» (УПЛ).

Исходя из слов Нагорняка, в преддверии сезона в УПЛ, команде жизненно необходимо усиление. Таким образом, руководство клуба, судя по всему, оставит лишь 70 процентов игроков для матчей в элитном дивизионе. В частности, некоторые футболисты «Эпицентра» заслужили подобные привилегии своим отношением.

Тренер «Эпицентра» добавил — у большей части игроков летом истекают сроки действия контрактов, и, вероятно, топ-менеджмент клуба найдет с ними взаимопонимание.

Отметим, что «Эпицентр» победил в 10 матчах подряд, и это в действительности впечатляет. Данный успех стал немалой заслугой Сергея Нагорняка, сформировавшего коллектив, и выведшего футболистов на новый уровень.

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