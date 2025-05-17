Как информирует «НБН» со ссылкой на материал RomaPress, главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери накануне выслушал плохие новости — судя по всему, команда подопечных выйдет на решающий матч с «Миланом» без одного из своих ключевых игроков.

Исходя из инсайдерских сведений, которыми располагает журналист Il Tempo Филиппо Биафора, форвард итальянской «Ромы» украинец Артем Довбик травмировался на пятничной тренировке своей команды.

В частности, теперь 27-летнему футболисту придется пройти продолжительное медицинское обследование, чтобы с точностью определить степень повреждения.

Таким образом, участие Довбика в завтрашней игре «Ромы» против «Милана» (состоится в 9 часов 45 минут по времени Киева) оказалось под вопросом. Впрочем, одноклубник Эльдор Шомуродов выказал готовность заменить Довбика в стартовом составе, если возникнет необходимость.

Ранее мы писали о том, что тренер «Эпицентра» сообщил, какой процент команды сохранят для матчей в УПЛ.