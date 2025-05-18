Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал The Schmo, видеоблогер и боксер-любитель Джейк Пол, недавно победивший ветерана Майка «Железного» Тайсона, назвал своих потенциальных противников.

Исходя из слов Пола, его команда ведет переговоры со многими именами, известными почитателям бокса: речь идет о Джервонте Дэвисе, Энтони Джошуа, Баду Джеке, Райане Гарсия, KSI и Томми Фьюри (младший сводный брат Тайсона Фьюри).

Впрочем, видеоблогер поставил в список первоочередных приоритетов возможный бой с Джеком, поскольку стремится добиться титула чемпиона мира, и потому пойти за Зурдо или Баду — является неплохим планом.

Также, Пол планирует выйти в ринг с Канело, но не ранее, чем через несколько лет, когда завершится срок действующего контракта соперника.

Скандальный боксер резюмировал:

…Если бы мог выбирать, первым был бы бой с Джервонтой, второй — с Джошуа, а третий — с Канело.

Ранее наш информационный портал писал о том, что промоутер рассказывал, когда состоится бой Пола и Усика по правилам MMA.