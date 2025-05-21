Как информирует «НБН» со ссылкой на мнение экспертов Goal, лидирует в указанном списке «неудачников» форвард «Челси» Жоау Феликс, за которого руководство лондонского клуба отдало прошлым летом 46 млн фунтов стерлингов, но уже зимой предпочло избавиться, передав на правах аренды в «Милан».

В остальном, топ-9 идентичных неудачных трансферов выглядит так:

второе место у Рахима Стерлинга («Арсенал») — на правах аренды;

третье место у Федерико Кьеза («Ливерпуль») — куплен за 12,5 млн фунтов стерлингов;

четвертое место у Джошуа Зиркзе («Манчестер-Юнайтед») — куплен за 36,5 млн фунтов стерлингов;

пятое место у Эдди Нкетиа («Кристал Пэлас») — куплен за 30 млн фунтов стерлингов;

шестое место у Кирнана Дьюзбери-Холла («Челси») — куплен за 30 млн фунтов стерлингов;

седьмое место у Эмиля Смит-Роу («Фулхэм») — куплен за 34 млн фунтов стерлингов;

восьмое место у Джейдона Санчо («Челси») — на правах аренды;

девятое место у Маттейса де Лигта («Манчестер-Юнайтед») — куплен за 43 млн фунтов стерлингов;

десятое место у Яна Матсена («Астон Вилла») — куплен за 37,5 млн фунтов стерлингов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что тренер «Эпицентра» сообщал, какой процент игроков команды оставят для матчей в УПЛ.