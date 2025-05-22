Как информирует «НБН» со ссылкой на мнение, озвученное на своем YouTube-канале бывшим чемпионом мира в первой тяжелой весовой категории, латвийцем Майрисом Бриедисом, Усику будет тяжело одолеть Дюбуа.

Исходя из слова Бриедиса, британскому боксеру удастся победить украинца, поскольку Дюбуа является непредсказуемым бойцом.

В частности, Даниэль если и упадет «в нокдаун», то в состоянии оперативно встать, и нокаутировать своего соперника. Впрочем, Бриедис уточнил — по очкам, судя по всему, Дюбуа может и проиграть, но, похоже, победит, если предварительно «встряхнет» Александра своим хоть и медленным, но оглушающим ударом.

Также, Бриедис не уверен, что бой-реванш состоится, так как, если Александр осознает, что «не тянет» или будет травмирован, то схватку аннулируют.

Латвийский боксер резюмировал:

…Если [реванш] не отменят, то будет интересно посмотреть этот поединок, но он очень рискованный для Александра.

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