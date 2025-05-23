Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Реала», Карло Анчелотти покинул пост ключевого наставника мадридского футбольного клуба.

Как стало известно, топ-менеджмент «Реал-Мадрид» и Карло Анчелотти смогли досрочного расторгнуть контракт (срок действия договоренности истекал лишь летом 2026 года).

В «Реале» подчеркнули — Анчелотти навсегда останется частью большой мадридской семьи, поскольку в предыдущих сезонах помогал подопечным достичь громадного успеха (с лета 2021 года — 2 раза приводил «мадридцев» победам в Ла Лиге и Лиге Чемпионов), а также в образцовом формате презентовал ценности данного клуба.

Следует отметить, что прощальный матч (с «Реал-Сосьедад») под руководством 65-летнего Анчелотти мадридцы сыграют завтра, 24 мая, в рамках заключительного тура чемпионата Испании.

Также, следующим местом трудоустройства Анчелотти станет нацсборная Бразилии: итальянец заменит Доривала Жуниора, уволенного в марте. Первые матчи под руководством итальянца пройдут 6 и 11 июня (с командами Эквадора и Парагвая).

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