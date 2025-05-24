Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Тайсона Фьюри, бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории наглядно продемонстрировал, почему не планирует возвращаться в ринг.

Исходя из слов Фьюри, подобное возвращение является абсолютно бессмысленным, поскольку ему достаточно завоеванных 22 чемпионских поясов. Кроме того, на текущий момент британец попросту «выбит из колеи» тем, что его «использовали» (видимо, речь идет о доходах промоутеров).

Экс-чемпион добавил, что вполне доволен достигнутым, и, хотя уже успел объездить весь мир, не собирается прерывать отдых и уходить «с пенсии»:

…Не спешу возвращаться в бокс, чтобы снова получать по лицу. Зачем? Ради чего я вернусь? Я задаю этот вопрос. Мне некому ничего доказывать и некуда возвращаться. Да благословит Бог вас всех.

Как отдыхает Фьюри, можно рассмотреть ниже:

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