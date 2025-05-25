Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Шахтера», гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин прокомментировал прекращение сотрудничества с ключевым наставником Марино Пушичем после окончания сезона 2024/25.

Исходя из слов Палкина, третья позиция в рейтинге «Украинской Премьер-Лиги» (УПЛ) является те столько результатом работы главного тренера, сколько отражением негативных процессов, которые не прекращаются в клубе: все отвечают за результаты — речь идет как о победах, так и о поражениях.

Гендиректор «Шахтер-Донецк» подчеркнул — этот сезон оказался довольно непростым, поскольку с 2022 года, состав клуба потерял существенную часть основных игроков, и руководство фактически начало создание команды с нуля, и данный процесс до сих пор продолжается.

В частности, команду покинули опытные футболисты — Зубков, Сикан и Степаненко, а подписанные молодые и талантливые игроков, пока еще адаптируются и набираются опыта. В указанных условиях работать весьма непросто любому тренеру, но, поступить иначе, и не согласиться на увольнение Пушича, помешало множество факторов:

чрезвычайно большая эмоциональная и психологическая нагрузка;

давление на достижение результатов;

трансформация команды и постоянные изменения;

режим военного положения (украинцы к этому, в определенной степени привыкли, но для иностранного специалиста — слишком серьезный вызов).

Палкин резюмировал:

…Мы решили, что сейчас будет правильным поставить точку. В то же время хочу подчеркнуть — Марино Пушич, Марио Станич и их штаб сделали много важного для «Шахтера», и мы искренне благодарны им за это.

Ранее мы писали о том, как в «Реал-Мадрид» комментировали отставку Анчелотти с поста главного тренера.