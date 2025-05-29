Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ESPN, промоутер экс-чемпиона в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа, Эдди Хирн, раскрыл планы своего подопечного на оставшиеся месяцы 2025 года.

Исходя из слов Хирна, Джошуа намерен участвовать лишь в одном поединке на протяжении этого года. В частности, Энтони подготовится к новому бою не ранее середины сентября, и, на тот момент, спортивное сообщество будет точно знать, вернется ли Тайсон Фьюри в бокс, или нет. Однако, имя потенциального противника Джошуа также зависимо от исхода реваншна Даниэля Дюбуа и Александра Усика, и только, — «если ни один из них не будет доступен — мы найдем другого соперника».

Также, Джошуа не против выйти в ринг с Уайлдером, который тоже обещал вернуться и показать «себя блестяще».

Хирн резюмировал:

…Это всегда будет зрелищный бой, но сейчас все внимание сосредоточено на Фьюри, а также, возможно, на Дюбуа, если он сумеет пройти Усика.

Ранее мы писали о том, что Тайсон Фьюри объяснял, почему не намерен возвращаться в бокс.