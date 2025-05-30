Как информирует «НБН» со ссылкой на инсайдерский материал The New York Times, топ-менеджмент испанского клуба «Реал-Мадрид» официально объявил о подписании 6-летней договоренности с 26-летним британцем Трентом Александер-Арнольдом.

Как стало известно, указанный футболист присоединится к команде «сливочных» в качестве свободного агента. При этом, «Реал-Мадрид» обязался выплатить «Ливерпулю» около 10 млн евро, которые являются компенсацией за участие игрока в Клубном чемпионате мира, а также покроют начисление зарплаты британцу на протяжении июня-июля.

Впрочем, еще в январе, мадридцы были не против приобрести Трента 40 млн евро, но «Ливерпуль» отверг предложение трансфера, поскольку игрок предпочел полностью сосредоточиться на борьбе за титул в «Английской Премьер-Лиге» (АПЛ).

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