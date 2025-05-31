Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала talkSPORT Boxing, Уоорен достаточно предсказуемо назвал лучших бойцов текущего века.

Исходя из слов Уоррена, вышеописанные выводы можно сделать, проанализировав недавнюю серию поединков украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

Промоутер заявил: большая часть людей и экспертов обоснованно уверены — Усик является лучшим супертяжеловесом последнего поколения. Впрочем, Уоррен добавил:

…Если Усик лучший в поколении, то Тайсон второй лучший. Эти двое — лучшие супертяжи этого века, это факт.

Следует отметить, что чемпион мира в «хевивейте» по версиям WBA/WBC/WBO/IBO Александр Усик, похоже, не считает себя достойным титула, присвоенного Уорреном, так как указал на супертяжа, который будет доминировать в будущем: речь идет о британском топ-проспекте Мозесе Итауме, выигравшем в рамках профи-ринга 11 боев (9 — досрочно).

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