Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Кривбасс-Кривой Рог», от генерального директора клуба Владимира Баенко прозвучало заявление — вследствие данной травмы, Дибанго не «выйдет на поле», как минимум, в течение ближайших нескольких месяцев.

Исходя из слов Баенко, Иван лишь 17 мая перенес оперативное медицинское вмешательство (операцию), которая прошла в Финляндии, так как именно в этой стране работает ведущий специалист по операциям на передних крестообразных связках (речь идет о враче, сотрудничающем с такими топ-клубами, как «Рома» и «Лацио»).

Гендиректор «Кривбасса» добавил, что ориентировочные сроки возвращения Ивана «в игру» — от 4 до 6 месяцев. На текущий момент, камерунский легионер проходит реабилитацию в домашних условиях, и, после завершения этой фазы, намерен присоединится к команде на зарубежных сборах, на которых одновременно станет работать с реабилитологами криворожского клуба.

Впрочем, в соответствии с наиболее благоприятным прогнозом, Дибанго вернется «на поле» не ранее сентября.

Баенко резюмировал:

…Мы все очень надеемся, что благодаря быстрой реакции и тому, что выбрали лучшего врача, он восстановится даже лучше, чем был раньше.

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