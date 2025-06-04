Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «New Voice», украинские теннисистки успешно завершили серию выступлений в рамках одиночного разряда Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Как стало известно инсайдерам, Элине Свитолиной, которая дошла до 1/25 вышеописанного соревнования, удалось заработать 440 000 евро.

При этом, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, вышедшие из «Ролан Гаррос» на фазе третьего круга, смогли обогатиться на 168 000 евро каждая.

Ангелине Калининой, дошедшей до второй стадии французского «мэйджора», выплатили меньше — 117 000 евро.

Марте Костюк и Анастасии Соболевой, потерпевшим фиаско на старте ключевой сетки данного соревнования, начислили по 78 000 евро.

Дарье Снигур, завершившей борьбу на «Ролан Гаррос» во втором квалификационном круге, заплатили не так много — только 29 500 евро.

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