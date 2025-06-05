Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу чемпиона IBF/IBO в легкой весовой категории Василия Ломаченко, украинец официально объявил о завершении карьеры.

Исходя из слов Ломаченко, в жизни любого спортсмена наступает момент, когда необходимо остановиться, и повесить перчатки на гвоздь. Также, чемпион искренне благодарен родителям и Иисусу Христу за все достижения и фиаско, как в ринге, так и в жизни.

Боксер добавил, что в конце карьеры к нему наконец пришло понимание, в какую сторону следует двигаться человеку, чтобы победить и получить достойную награду.

Отметим, что в течение боксерской карьеры, Ломаченко завоевывал титулы чемпиона мира в полулегкой весовой категории по версии WBO (2014-2016), во второй полулегкой весовой категории по версии WBO (2016-2018), а также в легкой весовой категории по версиям WBA (2018-2020) и WBO (2018-2020, 2019).

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