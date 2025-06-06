Как информирует «НБН» со ссылкой на TikTok-аккаунт блогера Chornenkyi, по мнению бывшего ключевого наставника нацсборной Украины Йожефа Сабо, титула самого сильного игрока за всю историю «главной команды страны» достоин Андрей Шевченко.

Исходя из слов Сабо, являющегося довольно умудренным опытом специалистом, легендарный форвард Шевченко совершил катастрофическую ошибку, перейдя из итальянского «Милана» в британский «Челси» (трансфер состоялся в 2006 году).

Экс-тренер добавил — на сегодня он не может назвать фамилий в нацсборной Украины, которые следует выделить благодаря успехам. Лишь из тех игроков, кто раньше был в составе «сине-желтых» можно указать на Андрея Шевченко, воспитанника Сабо.

Сабо резюмировал:

…Он в «Милане» здорово играл. Он совершил ошибку из-за своей жены, когда уехал в Лондон.

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