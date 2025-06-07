Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал тематического YouTube-канала Fight Hub TV, от главы промоутерского агентства «Top Rank» Боба Арума прозвучало заявление, объясняющее вышеописанной решение чемпиона IBF/IBO в легкой весовой категории Василия Ломаченко.

Исходя из слов Арума, вопреки тому, что Ломаченко является настоящим атлетом и серьезным, довольно бескомпромиссным спортсменом, у украинского спортсмена возник ряд проблем со спиной, и, хотя медики попытались это исправить, улучшить состояние здоровья чемпиона не смогли.

Глава «Top Rank» подчеркнул — именно по этой причине украинец принял решение о завершении карьеры, так как:

…Если он не может выступать на уровне лучшего Ломаченко, то ему это больше не интересно.

Следует отметить, что 37-летний Ломаченко в последний раз выступал в ринге в мае прошлого года, и, несмотря на указанное «недомогание», все же одолел в бою Джорджа Камбососа.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Ломаченко высказывался о завершении своей карьеры в боксе.