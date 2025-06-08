Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал УПЛ, проведя анкетирование, клубы признали лучшим футболистом форварда «Динамо-Киев» Владислава Ваната, забившего 17 мячей в 28 матчах.

В тройку лучших игроков также вошли:

вторым — Георгий Судаков («Шахтер-Донецк»);

третьим — Иван Калюжный («Александрия»).

Титулы идеальных наставников присвоили:

Руслану Ротаню, под руководством которого «Александрия» впервые в истории выиграла несколько серебряных медалей;

на второй позиции — Александр Шовковский («Динамо-Киев»);

на третьей — Юрий Вернидуб («Кривбасс-Кривой Рог»).

Лучшие молодые футболисты (дебютанты):

первое место у защитника «Динамо-Киев» Тараса Михавко;

второе — у Ильи Крупского («Ворскла-Полтава»);

третье — у Дениса Марченко («Оболонь-Киев»).

Лучшие голкиперы/вратари:

лидирует Георгий Ермаков из «Александрии» (в 15 матчах УПЛ отыграл на ноль);

второе место — у Дмитрия Ризныка («Шахтер-Донецк»);

третье место — у Алексея Паламарчука («Ингулец-Петрово»).

Лучшие арбитры:

первое место у Николая Балакина;

второе — у Виталия Романова;

третье — у Владимира Новохатнего.

Ранее мы писали о том, что Сабо указывал на игрока, которого считает лучшим футболистом в истории нацсборной Украины.