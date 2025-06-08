Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал УПЛ, проведя анкетирование, клубы признали лучшим футболистом форварда «Динамо-Киев» Владислава Ваната, забившего 17 мячей в 28 матчах.
В тройку лучших игроков также вошли:
- вторым — Георгий Судаков («Шахтер-Донецк»);
- третьим — Иван Калюжный («Александрия»).
Титулы идеальных наставников присвоили:
- Руслану Ротаню, под руководством которого «Александрия» впервые в истории выиграла несколько серебряных медалей;
- на второй позиции — Александр Шовковский («Динамо-Киев»);
- на третьей — Юрий Вернидуб («Кривбасс-Кривой Рог»).
Лучшие молодые футболисты (дебютанты):
- первое место у защитника «Динамо-Киев» Тараса Михавко;
- второе — у Ильи Крупского («Ворскла-Полтава»);
- третье — у Дениса Марченко («Оболонь-Киев»).
Лучшие голкиперы/вратари:
- лидирует Георгий Ермаков из «Александрии» (в 15 матчах УПЛ отыграл на ноль);
- второе место — у Дмитрия Ризныка («Шахтер-Донецк»);
- третье место — у Алексея Паламарчука («Ингулец-Петрово»).
Лучшие арбитры:
- первое место у Николая Балакина;
- второе — у Виталия Романова;
- третье — у Владимира Новохатнего.
Ранее мы писали о том, что Сабо указывал на игрока, которого считает лучшим футболистом в истории нацсборной Украины.
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