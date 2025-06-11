Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sky Sports, по мнению промоутера Фрэнка Уоррена есть несколько возможных оппонентов для победителя вышеописанного боя.

Исходя из слов Уоррена, победителю поединка-реванша необходимо будет защитить титул WBO в схватке с Джозефом Паркером, который владеет временным поясом данной организации, а затем, вероятно, состоится бой с претендентом от WBA.

В частности, речь идет, в том числе, и о Фабио Уордли, являющимся временным чемпионом WBA, и занявшим «хорошую позицию».

Промоутер подчеркнул — по результатам лондонского боя, либо украинец, либо британец овладеет всеми 4 поясами, и лишь затем руководящие боксерские структуры смогут потребовать обязательные защиты, большинство из которых «уже были просрочены».

Предполагается, что первой такой организацией, которая постарается оперативно выдвинуть требования к победителю реванша, станет WBO, то есть ключевой, и, похоже, приоритетный соперник — Джозеф Паркер.

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