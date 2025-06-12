Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «Трибуны» в ФФУ («Федерация фехтования Украины») ответили — Ольгу Харлан не включили заявку нацсборной на ЧЕ-2025, поскольку спортсменка не принимала требуемого участия в процессе интенсивной подготовки команды.

Исходя из пояснения ФФУ, Ольге лишь недавно удалось возобновить тренировки в самостоятельном формате после продолжительного перерыва, взятого после парижской Олимпиады-2024. Таким образом, Харлан не успела восстановить навыки привычной фехтовальной практики, и сейчас предпочитает посвящать себя общей физической подготовке, не затрагивающей «конкретные старты».

Спортивные функционеры резюмировали:

…Этот сезон она отдыхает.

Отметим, что Харлан в начале текущего месяца сообщала — она вскоре начнет входить в тренировочный процесс.

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