Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Kamp-Sport, руководство львовского клуба не намерено подавать заявку на участие в новом розыгрыше чемпионата Экстра-Лига (проходит в залах).

Как стало известно, ключевая причина вышеописанного решения — ключевой спонсор «Энергии», компания «Львовоблэнерго», желает сократить объем финансирования клуба, и перенаправить высвободившиеся средства на продвижение молодежи.

Таким образом, деятельность львовской команды может продолжиться, но лишь с учетом акцента на развитие и поддержку перспективной молодежи.

Подтверждение указанных изменений — действующим игрокам разрешили уйти в новые команды, вопреки неистекшим срокам контрактов:

Андрей Цилык продолжит карьеру в «Сухой Балке»;

Андрей Теряев — в «Авроре».

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