Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Kamp-Sport, руководство львовского клуба не намерено подавать заявку на участие в новом розыгрыше чемпионата Экстра-Лига (проходит в залах).
Как стало известно, ключевая причина вышеописанного решения — ключевой спонсор «Энергии», компания «Львовоблэнерго», желает сократить объем финансирования клуба, и перенаправить высвободившиеся средства на продвижение молодежи.
Таким образом, деятельность львовской команды может продолжиться, но лишь с учетом акцента на развитие и поддержку перспективной молодежи.
Подтверждение указанных изменений — действующим игрокам разрешили уйти в новые команды, вопреки неистекшим срокам контрактов:
- Андрей Цилык продолжит карьеру в «Сухой Балке»;
- Андрей Теряев — в «Авроре».
Ранее наш информационный портал писал о том, что в УПЛ перечисляли имена лучших игроков, тренеров и арбитров сезона 2024/2025.
Добавить комментарий